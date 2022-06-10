В Херсонской области в ходе удара ВСУ погибли два российских генерала, один из которых генерал ФСБ, отвечавший за организацию «референдума» по вхождению региона в состав РФ.

С таким заявлением сегодня выступил советник главы ОП Украины Алексей Арестович.

«Старая Збурьевка, Херсонская область. Десятки убитых и раненых оккупантов накрытием, в том числе два генерала, один армейский, один — фсбшный, причём тот самый, который отвечал за организацию «референдума» в Херсонской области. Очень вредно организовывать «референдумы» в Херсонской области», — рассказал Арестович.

