Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Перед проведением переговоров с Зеленским Уоллес встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. В беседе с президентом Украины министр обороны Британии сообщил, что «поддержка Великобритании будет продолжать удовлетворять потребности Украины, поскольку конфликт переходит в другую фазу».

Также обсуждалось, какую еще помощь может предложить Лондон помимо уже предоставленных оборудования, вооружений и программ обучения украинских военных.