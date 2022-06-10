Телеканал Sky News рассказал, как производители оружия наживаются на конфликте в Украине.

Страны НАТО отправили Украине военной техники на сумму более 8 миллиардов долларов, а Европа хочет потратить на оборону еще 200 миллиардов евро.

Эксперты Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) заявили, что большая часть оружия идет в Украину из старых военных запасов, которые Запад начал пополнять новыми вооружениями.

Наибольшие выгоды получат американские оборонные подрядчики, такие как Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman. Они уже получают контракты на пополнение арсеналов не только США, но и союзных им стран.

Если говорить, например, о «Стингерах», то их Украине передали, кроме США, правительства Дании, Италии, Латвии, Литвы и Нидерландов. Raytheon уже получил 625-миллионный контракт на пополнение их запасов.

В Европе основными выгодополучателями войны в Украине издание называет британскую компанию BAE Systems и французскую Thales.