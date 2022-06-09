Министр обороны Грузии Джуншер Бурчуладзе сообщил о планах закупить третью партию американских переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин», а также наладить в стране производство военных беспилотников.

«Отправлен запрос на закупку третьей партии «Джавелин»», — сказал министр, выступая в четверг в парламенте республики.

Говоря о других планах, направленных на повышение обороноспособности страны, Бурчуладзе обратил внимание на оперативные и тактические беспилотные разведывательные и ударные летальные аппараты. По его информации, делаются серьезные шаги, чтобы производство беспилотников началось в Грузии.

«На этом этапе создано совместное грузино-польское предприятие, которое обеспечит производство на территории Грузии беспилотных разведывательных летальных аппаратов и беспилотников-самоубийц», — сказал он.

По его словам, планируется, что компания выпустит беспилотные летальные аппараты до конца текущего года.