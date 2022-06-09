Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил Би-би-си, что потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек каждый день. Это наибольшая оценка числа погибших военнослужащих вооруженных сил Украины за время войны.

Подоляк отметил, что причина роста потерь – значительное преимущество российской армии в возможностях артиллерии. Он добавил, что Украина добьется паритета с Россией, если получит от 150 до 300 реактивных систем залпового огня – по его словам, в таком случае она сможет «эффективно освободить свою территорию».

Подоляк заявил, что «пока Россия не потерпит серьезного военного поражения, не будет возможна никакая форма диалога и они и дальше будут пытаться захватить часть Украины».