9 июня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов понаблюдал за выполнением задач заключительного дня многонациональных учений «Эфес-2022».

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Для наблюдения за учениями в качестве высокопоставленного гостя на полигон прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Участники учений выполнили задачи по снайперской стрельбе, захвату важной цели и налету морских пехотинцев на береговой объект.

Участники международных учений, в которых также задействована группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии и ВМС, продемонстрировали высокий профессионализм.

Отметим, что наряду с З.Гасановым в учениях также принял участие начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев.