Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Варшава «усиленно подталкивает президента Украины к передаче ей де-факто контроля над важнейшими государственными функциями и учреждениями».

К примеру, в Польше размещают резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины под предлогом повышения эффективности деятельности ведомства. Доступ к нему будет предоставлен в том числе и аффилированной с местными спецслужбами компании SILTEC, и американским цифровым гигантам Dell, IBM и Cisco.

«Государство — не частная корпорация, и в данном случае мы видим, что киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдает ей государственный суверенитет», — утверждает Нарышкин.