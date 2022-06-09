Россия в войне в Украине уже потеряла 31 700 военных, 1 398 танков, 3 438 ББМ и 711 артиллерийских систем, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02 по 09.06 ориентировочно составили:
личного состава – около 31 700 (+200) человек ликвидировано,
танков ‒ 1 398 (+5) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3 438 (+9) ед,
артиллерийских систем – 711 (+8) ед,
РСЗО – 213 (+0) ед,
средств ПВО – 96 (+0) ед,
самолетов – 212 (+0) ед,
вертолетов – 178 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3) ед,
крылатых ракет – 125 (+0) ед,
кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2 421 (+15) ед,
специальной техники – 53 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
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