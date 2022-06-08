С начала войны США передали Украине вооружений на сумму более 4 млрд долларов — больше, чем любая другая страна, сообщает журналист BBC News Крис Патридж.

Что именно передали США Украине:

6,5 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и противотанковых ракет;

20 тыс. единиц легкого противотанкового оружия;

1,4 тыс. ракет Stinger;

108 гаубиц M777 с 220 тыс. зарядов;

4 реактивные системы залпового огня HIMARS 121;

Боевой дрон Phoenix Ghost и 700 боевых дронов Switchblade;

200 БТР;

Несколько сотен автомобилей Humvee;

20 МиГ-17 советского производства;

7,2 тыс. единиц огнестрельного оружия с боеприпасами;

3 радара AN/TPQ-36 (подвижная РЛС для обеспечения контрбатарейного огня);

Техника в основном попадает в Донбасс, где сосредоточены ожесточенные боевые действия.