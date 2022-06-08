С начала войны США передали Украине вооружений на сумму более 4 млрд долларов — больше, чем любая другая страна, сообщает журналист BBC News Крис Патридж.
Что именно передали США Украине:
6,5 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и противотанковых ракет;
20 тыс. единиц легкого противотанкового оружия;
1,4 тыс. ракет Stinger;
108 гаубиц M777 с 220 тыс. зарядов;
4 реактивные системы залпового огня HIMARS 121;
Боевой дрон Phoenix Ghost и 700 боевых дронов Switchblade;
200 БТР;
Несколько сотен автомобилей Humvee;
20 МиГ-17 советского производства;
7,2 тыс. единиц огнестрельного оружия с боеприпасами;
3 радара AN/TPQ-36 (подвижная РЛС для обеспечения контрбатарейного огня);
Техника в основном попадает в Донбасс, где сосредоточены ожесточенные боевые действия.
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