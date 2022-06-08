Основные причины смерти в Азербайджане, как и во всем мире, связаны с такими группами заболеваний, как сердечно-сосудистые (ишемическая болезнь сердца, инсульт и др.), респираторные (хроническая обструктивная болезнь легких, инфекции нижних дыхательных путей). На это указывают даже официальные статистические данные.

Так, первое место среди основных причин смерти в республике занимают заболевания сердечно-сосудистой системы, второе место – злокачественные новообразования (онкология), третье – травмы, отравления и другие внешние факторы, а четвертое – заболевания органов дыхательной системы.

Причем смерть в результате сердечно-сосудистых заболеваний составляет примерно 63% от всех зафиксированных смертей. Это очень высокий и тревожный показатель. Он стабильно растет. И если в 2010 году в Азербайджане из-за сердечно-сосудистых заболеваний скончались чуть более 31 тысячи человек, то последний показатель превышает 41 тысячу.

Также стабильно растет смертность в результате онкологии.

Знать причины смерти необходимо для того, чтобы улучшить жизнь населения. Определение того, сколько людей умирает каждый год, помогает оценить эффективность системы здравоохранения и направлять ресурсы туда, где они нужны больше всего.

Кроме того, законодательным органам необходимо обратить внимание на такие секторы, как агропродовольственный, окружающая среда, нужно усилить контроль за ними и рынками сбыта.

Малоподвижный образ жизни и страсть к жирной и сладкой пище, которые сегодня демонстрирует основная часть населения Азербайджана, являются чуть ли не главными причинами возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому азербайджанцам не помешало бы пересмотреть свое отношение к еде и спорту.

Ранее Minval.az писал о том, что очень плохо обстоят дела с преподаванием физической культуры в школах: https://minval.az/news/124236825.

Во многих учебных заведениях физкультура просто-напросто заменена другими предметами, все больше детей страдает ожирением. И если сегодня мы не исправим ситуацию, то будущее Азербайджана уже не будет таким светлым, как нам того хочется.

Рамелла Ибрагимхалилова