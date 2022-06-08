С начала полномасштабной войны российская армия потеряла в Украине около 31500 военных, сообщает Генштаб ВСУ..
Общие боевые потери России с 24.02 по 08.06 ориентировочно составили:
личного состава – около 31500 (+140) человек ликвидировано,
танков ‒ 1393 (+3) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3429 (+13) ед,
артиллерийских систем – 703 (+9) ед,
РСЗО — 213 (+6) ед,
средства ПВО — 96 (+0) ед,
самолетов – 212 (+0) ед,
вертолетов – 178 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),
крылатые ракеты – 125 (+0),
корабли /катера — 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 2406 (+1) ед,
специальная техника – 53 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери за минувшие сутки российские войска понесли на Славянском направлении.
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