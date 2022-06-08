С начала полномасштабной войны российская армия потеряла в Украине около 31500 военных, сообщает Генштаб ВСУ..

Общие боевые потери России с 24.02 по 08.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 31500 (+140) человек ликвидировано,

танков ‒ 1393 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3429 (+13) ед,

артиллерийских систем – 703 (+9) ед,

РСЗО — 213 (+6) ед,

средства ПВО — 96 (+0) ед,

самолетов – 212 (+0) ед,

вертолетов – 178 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),

крылатые ракеты – 125 (+0),

корабли /катера — 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2406 (+1) ед,

специальная техника – 53 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери за минувшие сутки российские войска понесли на Славянском направлении.