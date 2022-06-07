Российская нефтяная отрасль способна развиваться в нормальном режиме, несмотря на последствия западной санкционной политики. Такое мнение в опубликованном комментарии газете Financial Times высказал экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

«[У России] есть хорошо развитые собственные технологии. Будут, конечно, сдвигаться некоторые сроки, но в целом российская нефтяная отрасль обладает потенциалом для развития в нормальном режиме», — сказал Алекперов, признав при этом, что прекращение инвестиций в РФ крупнейшими нефтесервисными компаниями стало для отрасли «сильным ударом».

Опрошенные изданием аналитики компании Wood Mackenzie считают, что крупные российские компании встретили начало кризиса в «достаточно хорошем финансовом состоянии» и «более чем способны поддерживать уровень добычи» нефти. При этом эксперты указывают, что российская отрасль полагалась на западных партнеров и их программное обеспечение в проведении комплексного технического анализа, который необходим для освоения месторождений в сложных природных условиях. По словам сотрудника Оксфордского института изучения энергетики Джеймса Хендерсона, из-за этого снижаются шансы на полноценное воплощение в жизнь таких проектов, как «Восток ойл» компании «Роснефть».

Собеседники Financial Times не исключают, что России удастся переориентировать экспорт углеводородов на азиатские рынки, в первую очередь китайский, однако подчеркивают, что это будет связано с крупными затратами. При этом они сомневаются, что китайские компании заинтересованы в инвестициях в российскую отрасль и строительство новой трубопроводной инфраструктуры.