Подразделение 30 ОМСБР второй общевойсковой армии Вооруженных Сил России пыталось сбежать в РФ, но его развернули на границе обратно на войну в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, российские солдаты всеми возможными способами пытаются покинуть Украину, несмотря на угрозы уголовной ответственностью, заградотряды «кадыровцев» и усиленный контроль пограничников.

Разведчики отмечают, что командование 30 ОМСБР РФ, которая действует на Лиманском направлении, скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами. При этом одно подразделение бригады задержали при попытке пересечения границы в пункте пропуска «Шияни» Белгородской области.

По данным ГУР, подразделения насильственно вернули в зону активных боевых действий – теперь в подразделении обсуждают возможность сдачи в плен украинским военным.

Разведка также опубликовала список командования 30 ОМСБР и напомнила: всех военных преступников разоблачат и привлекут в ответственности за преступления против мирного населения Украины.