Главной причиной мирового дефицита зерна является вторжение России в Украину. Санкции Запада никак не связаны с приближающимся массовым голодом. Об этом написал Жозеп Боррель в Twitter.

«Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна и вместо прекращения своей агрессии активно стремится переложить ее на международные санкции», — написал Боррель.

По его словам, ограничения, которые ввели страны ЕС, не влияют на российскую сельскохозяйственную продукцию и ее транспортировку.

«Санкции ЕС направлены против способности России продолжать войну. Они не нацелены на пшеницу», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.