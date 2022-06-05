Европейские жители сталкиваются с инфляцией и ухудшением уровня жизни в результате введенных санкций против России, многим из них грозит нищета. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

«В Европе ухудшается уровень жизни, растет инфляция, замедляются темпы роста. Появилось даже понятие «новые бедные». Люди страдают от наступающих проблем, включая рост цен. Многим грозит нищета», — сказал он.

Тем не менее, как отметил Лавров, десятки миллиардов долларов и евро идут на вооружение Украины.

«Германия объявила, что для них важно не поддержать немцев в тяжелые периоды роста цен, а выделить $100 млрд на милитаризацию своей страны, — добавил министр. — Многим в Европе это напоминает о том, что заявление Германии о необходимости превратить её в ведущую европейскую военную державу, может восприниматься некоторыми людьми не столь безобидно».