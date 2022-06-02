В посольства Турции в девяти странах мира будут назначены атташе по делам военно-промышленного комплекса (ВПК). Соответствующее решение было опубликовано в четверг в официальном вестнике правительства Турции — Resmi Gazete.

Согласно документу, атташе по делам оборонпрома будут работать при посольствах, отслеживая и анализируя тенденции в сфере военно-промышленного комплекса зарубежных стран, и информируя об этом Анкару.

При этом они будут представлять Турцию на мероприятиях в сфере оборонной промышленности, продвигать усилия по расширению экспорта оборонной продукции, обсуждать совместные проекты в сфере ВПК.

В перечень стран, куда будут назначены атташе включены: Катар, Пакистан, Бразилия, Индонезия, Азербайджан, Малайзия, Бангладеш, Великобритания и Оман.