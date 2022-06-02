В ходе многонациональных учений «Эфес-2022», проходящих в городе Измир (Турция), выполнены задачи очередного этапа.

Как сообщили в Минобороны, в соответствии с планом международных учений, участники успешно выполнили задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывного устройства, заложенного в автомобиль условным террористическим отрядом, нанесению авиаударов по объектам условного противника с вертолетов, выходу морских пехотинцев на береговую линию, захвату высот, осуществлению поисково-спасательной деятельности и эвакуации раненых.

Участники учений также успешно выполнили задачи по освобождению захваченного судна и высадке морских пехотинцев с вертолета на борт корабля.

Международные учения с участием военнослужащих Отдельной Общевойсковой Армии и ВМС продлятся до 9 июня.