Армянские фашисты «наехали» на посла РФ в Азербайджане господина Михаила Бочарникова. Глава российского диппредставительства принял участие в поездке дипкорпуса в освобождённый от армянской оккупации Кельбаджарский район Азербайджана. И поделился в соцсетях фотографией и постом: «Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников передает подписчикам привет из Кельбаджара, который он посетил сегодня (31 мая — Minval) в составе делегации дипкорпуса, аккредитованного в Баку».

Однако у армянской стороны эта поездка господина Бочарникова вызвала бешеную злобу. Один из тг-каналов, близких к окружению Араика Арутюняна, перепостил фотографию российского дипломата и сопроводил ее показательным комментарием: «Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников сегодня посетил оккупированный Карвачар. Поступок «союзника»».

Поясним. Кельбаджарский район Азербайджана авторы «телеграм-обидок» назвали «оккупированным Карвачаром». Одно только это — ясный сигнал, что в армянской среде и не думают отказываться от притязаний на азербайджанские территории, в том числе за пределами бывшей НКАО и тем более зоны временного размещения РМК.

Не менее примечательны и те обвинения, которые высказывают авторы поста уже на российском направлении. Тем более что это «обидки» в адрес не только лично посла РФ в Азербайджане, но и всей политики России в целом. Ровно те же претензии высказывал недавно на саммите ОДКБ в адрес Кремля уже Никол Пашинян, до глубины души уязвлённый и оскорбленный тем, что ОДКБ не вмешалось в ситуацию на стороне Армении, когда Ереван спровоцировал столкновения у озера Гарагель. Теперь же становится ясен масштаб аппетитов армянской верхушки — речь идет не о спорных участках границы, а о притязаниях практически на все ранее оккупированные, а ныне освобождённые территории.

Наконец, примечательно, что свои претензии армянская верхушка через контролируемые ТГ-каналы высказывает как раз в то время, когда экспертное сообщество обсуждает попытки Еревана сорвать выполнение договорённостей, достигнутых на встречах в Брюсселе. Активность ЕС в постконфликтном посредничестве в Карабахе многие в РФ восприняли с нескрываемой ревностью. Однако год назад Армения столь же планомерно срывала выполнение условий Трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, процесс делимитации и демаркации границ при российском посредничестве и блокировала работу трёхсторонней — с участием Москвы в лице вице-премьера Оверчука — комиссии по разблокированию коммуникаций. А еще, напомним, именно Никол Пашинян старательно зазывал Брюссель в посредничество, рассчитывая таким образом «соскочить» с выполнения условий Трехстороннего соглашения.

И если уж подводить итог, то Азербайджан устраивает любой формат постконфликтного урегулирования, который будет реально работать. А вот армянскую сторону — ни один. Здесь рассчитывают в качестве программы-минимум сохранить «конфликтный» статус региона, программы-максимум — вернуться к территориальным захватам. А пока старательно подставляют ножку всем — и Евросоюзу, и России. В адрес которой сыплются претензии за поездку посла РФ в Азербайджане в один из регионов Азербайджана, на который «положили глаз» в Армении,

И самое примечательное, высказывает эти обидки ТГ-канал, чья редакция находится, судя по всему, на территории, где временно размещены российские миротворцы. Но, в отличие от самой РФ, реагировать на провокационные посты в соцсетях в этой «зоне безответственности» в командовании РМК, похоже, не считают необходимым. Даже если авторы провокационных постов «наезжают» на российских дипломатов.

А такое благодушие на фоне местных традиций политического террора может обойтись очень дорого.

Нурани, обозреватель