Россия практически перестала нести потери в ходе «специальной военной операции» в Украине, это результат изменения подхода к ведению боевых действий, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы практически перестали терять людей. Крайние цифры, которые обнародовано Минобороны в марте, — 1351 человек погибших. С тех пор данные не озвучивались Минобороны и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий», — сказал Картаполов.