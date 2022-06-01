Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 июля 2022 года граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу.

Распоряжением президента с 1 по 30 июля 2022 года призываются на срочную действительную военную службу граждане Азербайджанской Республики 2004 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1987-2003 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

С 1 по 30 июля 2022 года увольняются в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренной в статье 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе».

Кабмину поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего распоряжения.