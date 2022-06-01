США обеспокоены шагами, предпринятыми РФ в попытке институционализировать контроль на территории Украины, особенно в Херсонской области.

Об этом сегодня заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

«Кремль, вероятно, взвешивает несколько подходов — от признания так называемой «народной республики», как Россия насильственно сделала в Донецке и Луганске, до попытки аннексии, как это сделала Россия в Крыму», — сказал Прайс.

По его словам, РФ наверняка не удастся добиться легитимности марионеточных правительств на оккупированных территориях Украины, «поскольку протесты продолжаются, а жители отказываются сотрудничать».