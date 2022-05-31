Советник главы ОП Украины Алексей Арестович прокомментировал сегодняшний авиаудар оккупантов по Северодонецку, в ходе которого они попали в цистерну с азотной кислотой.

По его словам, россияне подвергают риску химической катастрофы как местное население, так и свои же войска.

«Согласно заявлениям Гайдая, большая часть Северодонецка уже под россиянами… Они, конечно, громогласно заявят, что город взят. Но надо понимать ситуацию. Северодонецк ниже Лисичанска. Лисичанск не в окружении, он имеет прямую связь с «большой землёй»… После взятия Северодонецка перед наступающими открывается красивая и очень ядовитая химическая промзона. Противник, который бьёт туда, он, российские войска, они подвергают, угрожают, ставят перед риском химической и экологической катастрофы и население, и свои войска тоже», — сказал Арестович.

