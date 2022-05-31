Еврокомиссия предложит ввести пошлины на российскую нефть, если члены Евросоюза не смогут договориться о сроках прекращения трубопроводных поставок, не попавших под эмбарго ЕС, пишет Financial Times.

По словам источника издания, пошлины согласуют, если Венгрия не согласится обозначить четкие сроки отказа от получения нефти по трубопроводу «Дружба».

Цель такого шага — сделать российские поставки менее привлекательными для европейских стран, не имеющих выхода к морю (прежде всего для Венгрии), либо вынудить российские компании продавать нефть с дисконтом, чтобы в бюджет России поступало меньше денег.