Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена Зеленская 31 мая в эфире телемарафон «UАразом» в шутку назвала их девятилетнего сына Кирилла подрастающим политологом, который в том числе и отцу может давать военные советы.

«Он все знает, дает советы военные, отцу, в том числе, какие нам нужно закупить танки, самолеты, вертолеты и чего нам не хватает. Какие страны нам плохо помогают, какие хорошо. Он вообще военный эксперт. С ним можно об этом говорить месяцами», – пошутила Зеленская.

Жена президента подчеркнула, что они не поощряют разговоры сына на военные темы, но и не запрещают об этом говорить, считая, что ему необходимо высказаться. Зеленская подчеркнула, что сын отвлекается от темы войны только на время обучения.