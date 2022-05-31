Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать – это о Кяльбаджаре! Именно этот карабахский регион с невероятными горными видами и богатой историей неслучайно называют «колыбелью» азербайджанского народа..

Об этом заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский в соцсети «Твиттер».

«Уверен, что уже скоро Кяльбаджар станет одной из визитных карточек Азербайджана, который с удовольствием посетят не только представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане», — добавил дипломат и опубликовал соответствующие фотографии.

