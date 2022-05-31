Украинские военные за сутки уничтожили на юге по меньшей мере 78 российских военных и кучу техники. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили российские танки, грады, гаубицы и другое оружие.

«Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями вражеским силам за сутки причинены существенные потери: всего уничтожено 78 россиян, 8 танков, 2 гаубицы, самоходная пушка «Пион», 2 реактивные системы залпового огня «Град», 5 единиц бронированной и 2 – автомобильной», — говорится в сообщении.

Враг активизирует авиационные и артиллерийско-минометные удары, так как не преуспевает в продвижении. Два вертолета Ми-24 ударили по украинским позициям. Населенные пункты Николаевской области россияне обстреляли дальнобойной ствольной артиллерией «Пион» и реактивно системой залпового огня «Ураган».