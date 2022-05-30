Новую партию оружия в дополнение к анонсированным ранее бронетехнике и автомобилям отправят Вооруженным силам Украины литовские власти.

Об этом заявил министр обороны Арвидас Анушаускас, сообщается в официальном Twitter чиновника.

Правительство Литвы не намерено останавливаться в военно-технической помощи Украины. Вооруженные силы получат антидроны, тепловизоры и ударный беспилотник.

«Вскоре Литва передаст Украине не только обещанные бронетехнику, грузовики и внедорожники, но также новую партию антидронов и тепловизоров. И, конечно, «Байрактар», который приобретут на собранные литовцами деньги», – написал глава Минобороны.