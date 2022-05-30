Как минимум 50 военных госпиталей и гражданских больниц по всей России принимают российских военных, раненных на войне в Украине. Военных с самыми тяжелыми травмами переводят в центральные больницы, например в Военно-медицинскую академию в Петербурге (ВМА), где удается спасти не всех. Об этом пишут журналисты Русской службы BBC, которые выяснили, куда и с какими травмами везут российских военных с поля боевых действий.

В материале сказано, что с первых дней войны раненые российские солдаты и офицеры поступали в госпитали в граничащих с Россией регионах – в основном в Белгородскую область. Там военных госпитализировали в том числе в гражданские больницы. Журналисты ссылаются на находящуюся у них копию документа, которая подтверждает, что в белгородской больнице №2 проводили сложные нейрохирургические операции.

Судя по этой справке, находившиеся там военнослужащие лежали в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в «тяжелом» и «крайне тяжелом» состоянии. В диагнозах – многочисленные осколочные и огнестрельные ранения, в том числе головы, требующие трепанации черепа для удаления гематом.

BBC сообщает, что вскоре после начала войны в ВМА и Белгородской области искали доноров для сдачи крови, которой не хватало. Призывы сдавать кровь для российских военных, раненных на войне, появлялись в соцсетях. В конце марта в справочной центра крови Белгородской области журналисту BBC сообщили, что в центре «острой нехватки нет, всем затарились», а сообщения о дефиците крови назвали фейком.

Изданию «Фонтанка» в ВМА подтверждали, что дефицит крови был, но очень много доноров откликнулись на объявления. В конце мая в ВМА вновь принимают кровь. «Раненых много, кровь нужна», – написала после сдачи крови одна из доноров во «ВКонтакте».

Кроме того, журналисты выяснили, что для усиления медицинского персонала Федеральное медико-биологическое агентство начало отправлять в приграничные российские регионы своих сотрудников со всей страны. Командируют их в том числе в гражданские больницы. Первые медики уехали в Белгородскую область на четвертый день войны.

Раненых российских военных с самыми тяжелыми травмами, по информации издания, переводят в центральные больницы, например в Военно-медицинскую академию в Петербурге. Однако, по словам источника BBC, больница оказалась не во всем готова к наплыву раненых.

Как рассказывает собеседник, очень быстро клиники ВМА, рассчитанные более чем на 2,5 тысячи коек, оказались переполнены. В первые три недели войны не хватало растворов для капельниц, питания для кормления через зонд и одноразовых катетеров. В реанимации ВМА неоднократно не хватало штатных коек.

Также журналисты передают, что в апреле участники чата «Помощь Z» в Viber собирали «индивидуальные пайки» для раненых, лежащих в смоленском 1586-м военно-клиническом госпитале. Судя по сообщениям в чате, военным требовались средства гигиены, еда, лекарства от геморроя и простатита.

Медикаменты в этом чате собирали и для фронта – кровоостанавливающие (в том числе турникетные жгуты) и противоожоговые средства, противовирусные, жаропонижающие и антигистаминные препараты, бинты.

Как сказано в материале, в мае волонтеры отправляли «по запросу» в госпиталь Белгородской области вентиляторы и собирали деньги на холодильник. Продукты для раненых передавали в госпитали Стрельны и Кронштадта под Петербургом.

Генштаб России дважды за все время войны в Украине сообщал количество раненых военных: 2 марта, по официальным данным, их было 1597, 25 марта – 3825. Русская служба BBC на основе сообщений властей и родственников военных к 30 мая установила данные 3052 погибших.

«Аналитик Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов в начале мая оценивал военные потери России в 6 тысяч погибших. Последние данные генштаба Украины – около 30 тысяч. Исходя из этих оценок, в российские госпитали могли поступить от 7 до 90 тысяч раненых», – пишет издание.