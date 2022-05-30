Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявляет, что ее страна передаст Украине еще одну партию самоходных гаубиц Caesar.

Об этом Колонна сказала на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, передает УНИАН.

Колонна заявила, что хотя Франция не находится в состоянии войны с Россией, но помогает Украине в области обороны.

«В этой связи мы уже давно имеем контакты с украинской властью и постоянно знаем, какие есть нужды с украинской стороны и какие у нас есть возможности для того, чтобы ответить на эти заявки», — заявила Колонна.

По ее словам, недавно президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил получение запроса от президента Украины Владимира Зеленского и заверил в продолжении предоставления Украине военной поддержки.

«Скоро будут новые поставки САУ Caesar и мы будем продолжать сотрудничество в этом контексте», — подчеркнула Колонна.

Она сказала, что во Франции будут анализироваться запросы Украины и французские возможности для удовлетворения этих запросов.

Колонна добавила, что ранее Украина уже получала САУ Caesar и теперь будет доставлена еще одна партия.

«Мы не можем открыто публично говорить об этом. Мы говорим об этом в рамках дружеского диалога. В ближайшие недели», — сказала она.

В свою очередь, Кулеба сказал, что французские гаубицы Caesar уже зарекомендовали себя как надежное и эффективное оружие.

«Но это не единственное оружие, которое поступает из Франции. И за каждое такое оружие мы благодарны. Я отметил сегодня, что потребность в предоставлении Украине дополнительных артиллерийских систем 155-го калибра остается чрезвычайно актуальной. Нам для победы в битве на Донбассе нужно существенно укрепить наш артиллерийский потенциал. И поэтому мы сегодня обсудили с моей коллегой этот вопрос», — подчеркнул Кулеба.