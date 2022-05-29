Интерес к Фестивалю авиации, космонавтики и технологий («TEKNOFEST-Азербайджан») в Азербайджане превысил все ожидания.

Об этом заявил сегодня глава правления «TEKNOFEST-Азербайджан» Сельчук Байрактар.

«В первый год организации в Азербайджане интерес к фестивалю оказался намного выше, чем ожидалось. Доверие нашего народа невероятно. Мы говорим «наш народ», потому что организуем TEKNOFEST под девизом «Одна нация, два государства, один фестиваль»,- отметил Байрактар (цитата по «Анадолу»).

Также идет подготовка к TEKNOFEST Samsun, а в 2023 году фестиваль пройдет в Стамбуле, сказал он.