29 мая завершился визит в нашу страну делегации, возглавляемой министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В рамках визита, в котором также принимали участие начальник Генерального штаба и командующие силами Турции, делегация посетила несколько воинских частей.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ознакомились с находящейся на вооружении военной техникой, а также с условиями, созданными в учебных помещениях и других военных объектах. Встретившись с военнослужащими, проходящими здесь службу, главы военных ведомств обеих стран пожелали им успехов в дальнейшей службе.

Министр обороны Азербайджана проводил гостей, отбывших из Международного аэропорта Гейдара Алиева.