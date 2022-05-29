Республика Польша передает Украине самоходные артиллерийские установки AHS Krab, сообщает Polskie Radio.

Всего будет передано три батареи, в состав каждой из которых входит:

командно-штабная машина командира батареи

две машины командиров взводов

восемь 155-мм САУ Krab

две транспортно-заряжающие машины

машина для ремонта вооружения и электроники

штабная машина командира батареи.

Польская армия уже подготовила 100 украинских военнослужащих для эксплуатации этого оружия.

Таким образом, вместе с 12 PzH 2000 (от Германии и Нидерландов) у Украины будет уже 30 гусеничных 155-мм САУ.

AHS Krab — польская национальная САУ. При производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90. Длина ствола — 52 калибра. А в качестве шасси выбрана южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder.

Производителем AHS Krab является Huta Stalowa Wola. Компания получила контракт от Министерства обороны Республики Польша на производство 96 единиц самоходок. В декабре 2020 года был подписан контракт еще на два дивизиона, а в мае 2022 года компания сообщила о возможности сделки еще на три.