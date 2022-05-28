Фильм бельгийских режиссеров братьев Дарденн «Тори и Локита» (Tori et Lokita) завоевал почетный приз Каннского кинофестиваля. Трансляция церемонии ведется в субботу на сайте киносмотра.

Приз установлен специально в честь 75-й годовщины знаменитого фестиваля в мире кино. Впервые конкурс проходил на Лазурном берегу в 1946 году.

Итальянский фильм «Восемь гор» (Le otto montagne) и польская картина «Иа» (EO) разделили специальный приз жюри на 75-м Каннском кинофестивале.

Награды получили режиссеры картин — Шарлотта Вандермерш и Ежи Сколимовский.

Приз за лучший сценарий получил швед Тарик Салех.

Салех написал сценарий к собственному фильму «Парень с небес» (Boy from Heaven).

Приз за лучшую мужскую роль получил актер из Южной Кореи Сон Кан-хо.

Сон Кан-хо сыграл главную роль в южнокорейской картине «Посредник» (Broker) режиссера Хирокадзу Корээда.

Иранская актриса Захра Амир Эбрахими завоевала приз за лучшую женскую роль на 75-м Каннском кинофестивале.

Эбрахими сыграла главную роль в картине «Священный паук» иранского режиссера Али Аббаси.