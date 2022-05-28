Вооруженные силы Украины ликвидировали очередного командира российских войск — подполковника Александра Досягаева. Он возглавлял десантно-штурмовой батальон 104 десантно-штурмового полка.

Информацией об устранении врага поделился офицер ВСУ Анатолий Штрилиц в личном Telegram-канале.

В прошлом году Досягаев участвовал в фестивале «Армия России-2021». Он даже успел заработать первенство в категории «Крылатая пехота» и засветиться на телевидении.

Где и при каких обстоятельствах устранили Досягаева, не уточняется.