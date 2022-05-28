С начала полномасштабной войны русская армия потеряла в Украине 30 000 живой силы, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 30 000 (+250) человек ликвидировано,

танков ‒ 1330 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3258 (+12) ед,

артиллерийских систем – 628 ед,

РСЗО — 203 ед,

средства ПВО — 93 ед,

самолетов – 207 ед,

вертолетов – 174 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2226 ед,

корабли /катера – 13 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 503,

специальная техника – 48,

крылатые ракеты – 116.