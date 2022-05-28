С начала полномасштабной войны русская армия потеряла в Украине 30 000 живой силы, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:
личного состава – около 30 000 (+250) человек ликвидировано,
танков ‒ 1330 (+8) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3258 (+12) ед,
артиллерийских систем – 628 ед,
РСЗО — 203 ед,
средства ПВО — 93 ед,
самолетов – 207 ед,
вертолетов – 174 ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 2226 ед,
корабли /катера – 13 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 503,
специальная техника – 48,
крылатые ракеты – 116.
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