Германия должна отменить исключения из положений своего законодательства, которые позволили запустить российский газопровод «Северный поток-1». После этого работа газопровода должна быть прекращена, но есть альтернатива.

Об этом говорится в совместном обращении «Нафтогаза» и Оператора ГТС Украины к Министерству экономики Германии и BNetzA.

В мае 2020 года власти Германии сделали для «Северного потока-1» исключение, обосновав это решение тем, что российский газопровод якобы будет способствовать укреплению безопасности поставок газа в Европу. Однако, как отмечают «Нафтогаз» и Оператор ГТС, с тех пор произошли изменения, которые являются правовым основанием для пересмотра этого решения.

Среди изменений, которые выделила украинская сторона: вызванный Россией газовый кризис в Европе, требование РФ покупать газ за рубли, оккупация части газотранспортной сети Украины, которая нужна для транзита в Европу, и прекращения транспортировки газа через Польшу.

«Учитывая изложенные факты, исключение из положений законодательства ФРГ, предоставленные «Северному потоку-1″, должны быть отменены. Соответственно использование газопровода должно быть полностью прекращено или, как альтернативное решение, ограничено настолько, насколько BNetzA считает необходимым», — говорится в заявлении украинских компаний.

Как отметили в «Нафтогазе» и Операторе ГТС, объемы, которые сейчас транспортируются в Европу через «Северный поток-1», могут быть направлены на другие газопроводы, в частности на украинский маршрут.