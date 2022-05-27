Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей. Об этом 27 мая заявил бывший украинский лидер Виктор Янукович.

«Нынешнее ситуативное сближение с Польшей грозит ситуацией, когда Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с ней, поскольку возникает угроза ее экономической несостоятельности защищать свой суверенитет. Это и станет итогом реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний майдан», — приводит слова Януковича его пресс-секретарь Юрий Кирасир в соцсетях.

Янукович также подчеркнул, что государственности Украины грозит полное уничтожение.

«Как ни больно мне об этом сегодня писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о риске потери огромных территорий на юге и востоке страны», — заявил он.