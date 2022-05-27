Скончался боец ВС Азербайджана Мехрали Мамедов.
Согласно информации Минобороны Азербайджана, ведется расследование инцидента.
Отмечается, что он погиб от ранений, полученных в небоевых условиях
Скончался боец ВС Азербайджана Мехрали Мамедов.
Согласно информации Минобороны Азербайджана, ведется расследование инцидента.
Отмечается, что он погиб от ранений, полученных в небоевых условиях
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