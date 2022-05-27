Оборонная промышленность Турции вносит посильный вклад в укрепление мощи ВС Азербайджана.

Турецкая компания STM презентовала на Фестивале авиации, космонавтики и технологий («TEKNOFEST-Азербайджан») в Баку тактические беспилотные летательные аппараты и морские платформы для нужд ВМС.

Гендиректор STM Озгюр Гюлерюз в беседе с агентством «Анадолу» сообщил, что возглавляемая им компания уже проводит переговоры с командованием ВМС Азербайджана.

«Инженеры STM участвуют в таких масштабных проектах, как: строительство фрегатов проекта MİLGEM и модернизация подводных лодок. Этот опыт мы также готовы предложить Азербайджану», — сказал глава компании.

По его словам, на площадке фестиваля в Баку выставлены боевые квадрокоптеры Kargu производства STM, которые с 2018 года используют ВС Турции. «Переговоры по поставкам Kargu продолжаются с более, чем 20 странами мира», — констатировал он.

Гюлерюз рассказал также об успешном тестировании ударных БПЛА Boyga, которые могут сбрасывать бомбы на расстоянии от 15 до 500 метров.

Кроме того, завершились испытания другого дрона Alpagu, который в ближайшее время также будет передан на баланс ВС Турции.

Глава компании сообщил о росте интереса и к БПЛА Togan.