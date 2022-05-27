С начала войны РФ с Украиной США поставили Украине 23,8 тыс. тонн вооружений и военной техники, сообщили в Транспортном командовании вооруженных сил Соединенных Штатов.

В частности, с территории США было переброшено 23942 противотанковых управляемых ракет, 1033 зенитных ракетных систем и 1468 ракет к ним, 90 гаубиц, 174173 артиллерийских снарядов, 9 вертолетов, 33 радара, 7888 автоматов и пистолетов и около 60 млн патронов для стрелкового оружия.

Кроме того, Украине было направлено около 68,5 тыс. бронежилетов и 50 тыс. касок.