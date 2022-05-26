Премьер-министр Италии Марио Драги заявил после телефонного разговора 26 мая с президентом РФ Владимиром Путиным, что его страна хочет восстановить экспорт украинского зерна, заблокированного российскими оккупантами в портах Черного моря. Об этом сообщила «Русская служба BBC».

По словам Драги, он чувствовал своим долгом выступить с такой инициативой «из-за серьезности гуманитарного кризиса, который может затронуть беднейшие слои населения мира».

Премьер Италии добавил, что попытался понять, можно ли «разблокировать эти огромные объемы зерна в украинских портах в Черном море». Этот вопрос Драги также планирует обсудить в ближайшее время с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Драги рассказал СМИ, что в разговоре с Путиным «не увидел надежды на мир» в Украине.