Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что странам Евросоюза удалось заморозить активы Центробанка РФ на сумму около 23 миллиарда евро. Его слова приводит агентство Reuters.

Из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в ЕС, согласно информации, полученной Европейской комиссией от 27 стран-членов ЕС.

При этом Рейндерс отметил, что замороженные в Евросоюзе 23 миллиарда являются «ничтожно малой цифрой по сравнению со 100 миллиардами, замороженными США».

Помимо Европы, санкции в отношении российского ЦБ с начала марта ввели США, Великобритания и Япония, заморозив его резервы в своих национальных валютах.