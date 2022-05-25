Армия Путина начала достигать определенных успехов в Донбассе, сообщает Джо Инвуд, корреспондент Би-би-си.
«Количество всегда переходит в качество».
Говорят, этими словами Иосиф Сталин описывал советский подход к войне. Если бросить на врага достаточно людей, то со временем вы его подавите. Этот подход сработал для Красной армии в боях против нацистской Германии, а также в войне с Финляндией. В обеих войнах СССР потерял больше людей, но в конечном итоге одержал победу.
Эти слова можно сказать и сегодня.
Армия Владимира Путина начала демонстрировать определенные успехи — российские силы осуществляют прорывы в Донбассе, пишет Джо Инвуд, журналист BBC. За последние несколько дней они захватили несколько поселков и деревень, вынудив украинцев отойти на более удобные для обороны позиции.
Россия достигает этого благодаря лишь численному превосходству — не только пехоты, но и артиллерии, танков и авиации.
Цели России сейчас — это города Северодонецк и Лисичанск. Там должно быть много украинских сил, укрепленных и готовых к длинной битве. Однако им грозит, что их отрежут, а потом подавят численным превосходством.
Если это произойдет, Украина может потерять часть своих лучших войск.
Но для украинцев не все потеряно. Они располагают огромной международной военной поддержкой — и уже доставленной ВСУ, и находящейся в пути. Большинство этих вооружений намного более совершенны, чем те, что сейчас применяются в Донбассе.
Вопрос в том, успеют ли ВСУ правильно применить это технологическое превосходство до того, как российская армия их подавит.
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