Армия Путина начала достигать определенных успехов в Донбассе, сообщает Джо Инвуд, корреспондент Би-би-си.

«Количество всегда переходит в качество».

Говорят, этими словами Иосиф Сталин описывал советский подход к войне. Если бросить на врага достаточно людей, то со временем вы его подавите. Этот подход сработал для Красной армии в боях против нацистской Германии, а также в войне с Финляндией. В обеих войнах СССР потерял больше людей, но в конечном итоге одержал победу.

Эти слова можно сказать и сегодня.

Армия Владимира Путина начала демонстрировать определенные успехи — российские силы осуществляют прорывы в Донбассе, пишет Джо Инвуд, журналист BBC. За последние несколько дней они захватили несколько поселков и деревень, вынудив украинцев отойти на более удобные для обороны позиции.

Россия достигает этого благодаря лишь численному превосходству — не только пехоты, но и артиллерии, танков и авиации.

Цели России сейчас — это города Северодонецк и Лисичанск. Там должно быть много украинских сил, укрепленных и готовых к длинной битве. Однако им грозит, что их отрежут, а потом подавят численным превосходством.

Если это произойдет, Украина может потерять часть своих лучших войск.

Но для украинцев не все потеряно. Они располагают огромной международной военной поддержкой — и уже доставленной ВСУ, и находящейся в пути. Большинство этих вооружений намного более совершенны, чем те, что сейчас применяются в Донбассе.

Вопрос в том, успеют ли ВСУ правильно применить это технологическое превосходство до того, как российская армия их подавит.