Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подтвердил, что его страна поставляет оружие Российской Федерации.

По словам премьера, белорусское оружие востребовано не только внутри страны, но и «для нужд Российской Федерации».

Оружие российского производства в настоящее время пользуется спросом у российских потребителей, заявил Головченко в программе «До полуночи», показанной на гостелеканале «Беларусь-1» вечером 24 мая, пишет «Радыё Свабода».

«И, конечно же, оружие сейчас очень востребовано не только для внутренних нужд республики, но и для Российской Федерации. У нас есть совместные программы», – заявил он.