Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин направил поздравительное послание главе Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с предстоящим Днем независимости нашей страны.

И в числе прочего там высказывается мысль, что интерес Азербайджана к повестке дня организации и активное взаимодействие с ШОС в качестве партнера по диалогу «создадут необходимые условия для повышения статуса государства и дальнейшего конструктивного взаимодействия в рамках ШОС».

Другими словами, Чжан Мин выражает пожелание о будущем членстве Азербайджана в ШОС. Это напоминает о похожих усилиях последних лет по втягиванию Азербайджана в такие организации как ЕАЭС и ОДКБ. Но вот вопрос – а так ли Азербайджану необходимо это? В свое время основным идейным вдохновителем ШОС была Москва. Она и по сей день там на первых ролях, но уже вместе с Китаем. Однако не стоит торопиться интегрироваться в организацию под явным управлением Пекина и Москвы.

Своими соображениями по этому поводу поделился с Minval.az эксперт-международник, доктор военных и политических наук Вахтанг Маисая (Тбилиси):

— Инициатива в данном случае Китая в отношении Азербайджана понятна, потому что если в начале 2001 года создание так называемой «шанхайской пятерки» или ШОС было идеей России, то сегодня КНР уже фактически доминирует в этой организации. Пекин, можно сказать, стал более сильным и влиятельным игроком в ШОС. А тем более, после начала военных действий России в Украине, Москва сильно потеряла в крепости своих позиций внутри этой международной структуры.

Даже в ОДКБ, а это та вотчина, которую Кремль считает своей, уже возрастает роль Казахстана. Нур-Султан там в открытую показывает собственную позицию по ряду вопросов. Это демонстрация силы.

Кроме того, в последнее время проявилась инициатива Китая в том, чтобы расширить организацию БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Он хочет пригласить в нее тот же Казахстан. Так что, я думаю, это тоже демонстрация Китаем своего потенциала. Он показывает, что хочет играть свою игру в сторонке от России, так сказать.

Конечно, что касается ШОС, это правительству Азербайджана решать, какой выбор он сделает. Предпочтения основные тут такие – либо путь на Запад, либо на Восток. Западный мир, понятно, представляют Соединенные Штаты и отчасти Евросоюз, а вот восточное направление, в отличие от прошлых представлений, вместо Кремля ассоциируется уже с Китаем. Практически «единогласно». Я думаю, что Азербайджану еще предстоит трудный выбор – какой вектор развития предпочесть. Мне лично кажется, что там, где нет России, Азербайджану будет более приемлемо, там он будет чувствовать себя более-менее лучше.

Надо еще добавить, что в ШОСе уже однозначно лидирует Китай, и я думаю связка КНР-Казахстан станет таким своеобразным противовесом в контексте баланса сил против гегемонии России в данной международной организации.

Р.Оруджев