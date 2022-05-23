Власти Дании передадут Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковую установку к ним. Об этом заявил в понедельник министр обороны США Ллойд Остин по итогам второго онлайн-заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

Выступая перед журналистами в Пентагоне, он подчеркнул, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи, которые они направят Киеву. «Я особенно благодарен Дании, которая сегодня объявила, что предоставит пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь Украине защищать свое побережье», — сказал Остин.