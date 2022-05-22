Евросоюзу нужны Европейские вооруженные силы для обеспечения собственной безопасности.

Об этом заявил в своем воскресном блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра, и которые будут стремиться наращивать возможности и силы», — написал он.

Глава дипломатии ЕС также признал, что запасы военной техники ЕС из-за помощи Украине истощились.