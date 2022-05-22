Воздушное командование «Центр» отчиталось об уничтожении четырех направленных на инфраструктурные объекты Житомирской крылатых ракет войск РФ.

Об этом говорится в сообщении ВК «Центр» в Facebook.

Российские войска нанесли ракетный удар по региону около 13:00. Житомирская область, вероятнее всего, была атакована с юго-восточного направления ракетами морского базирования.

«Четыре крылатых ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования «Центр». Три ракеты ликвидированы авиацией, а одна — подразделением зенитных ракетных войск воздушного соединения», – говорится в сообщении.