Для возобновления мирных переговоров российские войска должны выйти с территории Украины. До этого момента о перемирии не может идти речи, поскольку противник будет готовиться к дальнейшей агрессии. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, позиция Украины становится все более бескомпромиссной, а уступки России будут иметь еще более катастрофические последствия.

«Война не остановится после уступок. Она просто будет поставлена ​​на паузу на некоторое время. Через некоторое время с новой силой русские нарастят свое вооружение, живую силу и отработают свои ошибки, немного модернизируются, уволят многих генералов… И начнут новое наступление, еще более кровавое и масштабное», — отметил он.

По его мнению, призывы Запада к срочному прекращению огня являются «очень странными», поскольку оккупанты останутся на юге и востоке страны.

«Российские силы должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса», — подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что прекращение огня сыграет на руку противнику.

«Они хотят зафиксировать какие-то военные успехи. Но с помощью наших западных партнеров военных успехов точно не будет… Было бы хорошо, если бы элиты Европы и США до конца поняли: Россию нельзя оставлять на полпути, потому что они (разовьют) «реваншистские» настроения и будут еще более жестокими… Они должны быть побеждены, подвергнуты болезненному поражению, настолько болезненному, насколько это возможно», — сказал советник главы Офиса президента.