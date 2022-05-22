США готовы отправить Молдове вооружение, если правительство страны обратиться с подобной просьбой. Об этом, как передает РИА Новости, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс заявил на брифинге в Кишиневе.

Отмечается, что делегация американских конгрессменов находится с рабочим визитом в Кишиневе.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассказала в интервью местным изданиям, что Молдову нужно обеспечить вооружением по стандартам НАТО.

«У нас ведутся такие переговоры с молдавским правительством, но помощь не должна превышать требования молдавской стороны. Считаю, что мы должны понять, сходимся ли во мнении в отношении того, что должно произойти. Не хочу выходить за рамки того, что требует от нас руководство Молдовы», – сказал американский конгрессмен.